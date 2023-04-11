С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 11 апреля?

Во вторник приходит полное осознание того, что рабочая неделя только началась, и до выходных еще много времени. Не стоит впадать в депрессию по этому поводу, вспомните любимую максиму царя Соломона, и с радостным настроем «и это пройдет» беритесь за любимую работу.

Совет дня: займитесь во вторник простыми хозяйственными вопросами. Позаботьтесь о доме, о близких, в рабочем месте и о коллегах. Тихие беседы за чашкой чай или неспешные прогулки в ближайшем парке скрасят этот день.

Предостережение дня: не занимайтесь во вторник экстримом в любых его видах. Никаких американских горок, лихачества на дорогах и сплавов по бурным рекам. Рискованные бизнес-сделки также не сильно благоприятны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.