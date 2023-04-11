Карл III вместе с супругой в день коронации прокатятся в золотой карете XVIII века

Короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу привезут в Букингемский дворец после коронации на 260-летней золотой карете, которую еще называют «государственной». Транспортное средство было сооружено в 1760 году. Впервые оно использовалось в 1762-м — тогда король Георг III прибыл в нем на открытие парламента.

Как отмечается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter, в коронации карету используют с 1831 года, начиная с Вильгельма IV.

Букингемский дворец ранее обнародовал маршрут короля и королевы. Он будет значительно короче пути, который проделала в свое время покойная мать Карла Елизавета II. Чета монархов доберется до Вестминстерского аббатства из Букингемского дворца в «карете бриллиантового юбилея» с амортизаторами и кондиционером. А обратно вернутся в упомянутой золотой, запряженной восемью лошадьми.

Twitter / RoyalFamily

Коронация Карла III состоится 6 мая. Церемония уже вызвала споры между монархом и Англиканской церковью, поскольку Карла III хочет нарушить традиции и пригласить гостей разного вероисповедания. Еще один большой вопрос — присутствие младшего сына, принца Гарри, и его жены Меган Маркл, бежавших в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие места на коронации Букингемский дворец предоставит Гарри и Меган.