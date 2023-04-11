Воздушные обещания: как страны Запада соревнуются в отправке истребителей Киеву

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Западные страны могут поставить ВСУ истребители Миг-29 и F-16

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Зачастую речь идет о старых советских моделях, избавление от которых поможет сэкономить на утилизации.

Страны Запада тем временем устроили необычное соревнование: кто быстрее избавится от старых советских истребителей Миг-29, эти самолеты Словения и Польша уже отправляют на Украину, чтобы сэкономить на утилизации. Взамен союзники США рассчитывают купить американские истребители пятого поколения, пишет французская газета Le Figaro.

Дания намерена в апреле-мае решить, будет она поставлять Украине устаревшие американские истребители F-16 или нет. Минобороны королевства заявило, что нужны консультации с союзниками. Такая же история была и с отправкой на Украину немецких танков Leopard — никто в НАТО не хотел брать на себя ответственность.

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