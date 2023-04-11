Внутри живет человек: 49-летний Робби Уильямс шокировал правдой о себе
Робби Уильямс шокировал своей новой фигурой
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frederic Kern; 5-tv.ru
Знаменитый певец не скрывает, что очень тщеславен. Но какие факты он долго скрывал ото всех?
Британский певец Робби Уильямс ошеломил поклонников своими фотографиями в соцсетях. 49-летний певец позирует топлесс и выглядит невероятно стройным и подтянутым.
Певец рассказал, что вот уже полгода сидит на диете. И признался, что для него борьба с лишним весом — чрезвычайно мучительный процесс. По словам Уильямса, внутри него живет гигантский человек, который хочет быть в два раза больше. Но тщеславие не позволяет звезде идти у этого толстяка на поводу.
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