Четыре бомбы нашли в Ирландии перед самым визитом Байдена

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В полиции считают, что теракт пытались совершить радикалы, который в канун прилета президента США устроили беспорядки и сожгли служебный автомобиль.

Фото, видео: REUTERS / Charles McQuillan/Pool; 5-tv.ru

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Перед прилетом Джо Байдена в Белфаст местная полиция обнаружила четыре самодельные бомбы. Ночью президент США прибыл в Северную Ирландию с визитом в честь годовщины мирного соглашения. Позже он вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком проведет официальную встречу, повестка которой пока неизвестна.

А тем временем полиция расследуют предотвращенный теракт. Предполагается, что бомбы — дело рук той же самой группы радикалов, которые в канун прилета Байдена устроили беспорядки и подожгли полицейскую машину.

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