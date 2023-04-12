Четыре бомбы нашли в Ирландии перед самым визитом Байдена

Перед прилетом Джо Байдена в Белфаст местная полиция обнаружила четыре самодельные бомбы. Ночью президент США прибыл в Северную Ирландию с визитом в честь годовщины мирного соглашения. Позже он вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком проведет официальную встречу, повестка которой пока неизвестна.

А тем временем полиция расследуют предотвращенный теракт. Предполагается, что бомбы — дело рук той же самой группы радикалов, которые в канун прилета Байдена устроили беспорядки и подожгли полицейскую машину.