Земля погрузилась в пепел: как Камчатку спасают от последствий извержения вулкана
Камчатку спасают от последствий извержения вулкана
Фото, видео: Верещака Елена / ТАСС ; 5-tv.ru
Шивелуч подкинул неприятный сюрприз жителям региона. Состояние здоровья людей вызывало большие опасения.
Экстренные службы на Камчатке приступили к расчистке поселков от вулканического пепла. Его толщина в некоторых районах достигает 20 сантиметров. Опасное вещество вывозят на специальные полигоны. Вулкан Шивелуч вновь выбросил в атмосферу гигантский столб измельченной магмы. Жителей просят не выходить на улицу, а при необходимости использовать маски. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера оценил масштабы извержения.
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