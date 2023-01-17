Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
Independent: на Владимира Зеленского было 12 покушений за год
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Больше всего за главу Незалежной переживают американские союзники. Обидно, когда столько вложили, и все впустую.
Украинский лидер Владимир Зеленский пережил более 12 попыток покушения на жизнь. Об этом говорится в книге журналиста Криса Уиппла, сюжет которой крутится вокруг президента США Джо Байдена. Его рассуждение опубликовало издание The Independent.
Как отметил Уиппл, еще с февраля прошлого года, когда началась специальная военная операция, американская разведка сообщает Украине о возможных покушениях на главу Незалежной. Вашингтон старается исключить вероятность смерти Зеленского, ведь в случае его гибели власти США «рискуют запаниковать».
К слову, ранее политолог Алексей Мартынов сообщал 5-tv.ru, кому может быть невыгоден нынешний президент Украины. По его словам, украинские олигархи могут устроить покушение на него в течение одного-полутора лет.
За что богачи ненавидят главу Незалежной? Ранее он лишил гражданства нескольких из них, а также национализировал предприятия, из-за чего крупные бизнесмены понесли колоссальные убытки. По мнению Мартынова, предприниматели не смогут забыть это.
«Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Сейчас они затаятся, но точно совершенно будут ему мстить при первом удобном случае», — объяснил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский хочет ликвидировать главкома ВСУ Валерия Залужного.
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