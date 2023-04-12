Мыльный пузырь из вранья: политолог назвал истинную цель «утечки» данных Пентагона

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 007

Политолог Светов назвал утечки секретных данных в США гигантской дезинформацией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Poole; из личного архива Юрия Светова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сливы в сеть засекреченных сведений связаны с предстоящими в Америке в 2024 году президентскими выборами и преследуют в первую очередь внутренние цели.

Утечки секретных данных спецслужб, которые в США приобрели массовый характер, не что иное, как гигантская кампания по дезинформации, начатая в рамках предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Я предполагаю, что все это связано с предстоящими президентскими выборами 2024 года. Схватка будет очень ожесточенной и будет идти в двух плоскостях: традиционная борьба между демократами и республиканцами и борьба внутри обеих партий между теми, кто хочет оставить Байдена, и теми, кто хочет прихода новых сил, у демократов, и между сторонниками Трампа и Десантиса у республиканцев. Вот эти четыре комбинации приводят к тому, что идет поиск новых болевых точек, по которым можно нанести удар и Трампу, и Десантису, и Байдену, и другим участникам предвыборной гонки», — пояснил эксперт.

Светов добавил, что на противостояние в рамках грядущих президентских выборов наслаивается начавшаяся в США борьба двух взглядов на дальнейшее развитие государства. Сторонники одной точки зрения считают, что США нужно по-прежнему осуществлять глобалистское вмешательство в дела всех стран по всему миру. Их противники полагают, что Соединенным Штатам пришло время сосредоточиться на собственных проблемах.

Ситуация осложняется тем, что в борьбу политических сил активно вовлечены спецслужбы, которых в США огромное количество, и каждая играет определенную роль в противостоянии и преследует свои интересы, отметил политолог.

Резюмируя, Светов отметил, что начавшиеся в США массовые сливы секретных данных — это «гигантская дезинформация», направленная и на Россию, и на Китай, но в первую очередь — на внутреннюю американскую аудиторию.

«Я повторяю, мне кажется, это направлено на внутренние цели. Утечка этой информации предназначена доказать, что Байден, как президент, не контролирует разведывательное сообщество. Я могу заблуждаться, но мне кажется, что это надо рассматривать через призму внутренних проблем США», — заключил политолог.

До этого американский ежедневник The New York Times сообщил об очередном утекшем в сеть секретном документе разведки США. По данным газеты, в нем описаны четыре варианта развития событий на Украине. Гипотетические сценарии, в частности, предполагают смерть некоторых лидеров государств, в том числе главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали нового вероятного виновника утечки секретных документов.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

17:23
Удушье и рвота: чем рак и инфаркт отличаются от межреберной невралгии?
17:14
Сеймур Херш: Зеленский и его окружение украли 400 миллионов долларов
16:56
Мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу»
16:52
Чтоб у вас не подгорало: за какой шашлык на даче грозит штраф по новым законам
16:46
Мыльный пузырь из вранья: политолог назвал истинную цель «утечки» данных Пентагона
16:33
В МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
«Все, что вы хотите!» — волшебный метод психолога, который гарантирует успех
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео