Мыльный пузырь из вранья: политолог назвал истинную цель «утечки» данных Пентагона

Сливы в сеть засекреченных сведений связаны с предстоящими в Америке в 2024 году президентскими выборами и преследуют в первую очередь внутренние цели.

Утечки секретных данных спецслужб, которые в США приобрели массовый характер, не что иное, как гигантская кампания по дезинформации, начатая в рамках предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Я предполагаю, что все это связано с предстоящими президентскими выборами 2024 года. Схватка будет очень ожесточенной и будет идти в двух плоскостях: традиционная борьба между демократами и республиканцами и борьба внутри обеих партий между теми, кто хочет оставить Байдена, и теми, кто хочет прихода новых сил, у демократов, и между сторонниками Трампа и Десантиса у республиканцев. Вот эти четыре комбинации приводят к тому, что идет поиск новых болевых точек, по которым можно нанести удар и Трампу, и Десантису, и Байдену, и другим участникам предвыборной гонки», — пояснил эксперт.

Светов добавил, что на противостояние в рамках грядущих президентских выборов наслаивается начавшаяся в США борьба двух взглядов на дальнейшее развитие государства. Сторонники одной точки зрения считают, что США нужно по-прежнему осуществлять глобалистское вмешательство в дела всех стран по всему миру. Их противники полагают, что Соединенным Штатам пришло время сосредоточиться на собственных проблемах.

Ситуация осложняется тем, что в борьбу политических сил активно вовлечены спецслужбы, которых в США огромное количество, и каждая играет определенную роль в противостоянии и преследует свои интересы, отметил политолог.

Резюмируя, Светов отметил, что начавшиеся в США массовые сливы секретных данных — это «гигантская дезинформация», направленная и на Россию, и на Китай, но в первую очередь — на внутреннюю американскую аудиторию.

«Я повторяю, мне кажется, это направлено на внутренние цели. Утечка этой информации предназначена доказать, что Байден, как президент, не контролирует разведывательное сообщество. Я могу заблуждаться, но мне кажется, что это надо рассматривать через призму внутренних проблем США», — заключил политолог.

До этого американский ежедневник The New York Times сообщил об очередном утекшем в сеть секретном документе разведки США. По данным газеты, в нем описаны четыре варианта развития событий на Украине. Гипотетические сценарии, в частности, предполагают смерть некоторых лидеров государств, в том числе главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали нового вероятного виновника утечки секретных документов.