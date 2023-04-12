Андрей Чадов назвал Виноградову женой после заявления о тайной свадьбе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Актер не готов делиться с публикой подробностями личной жизни, но иногда может случайно проговориться.

Андрей Чадов назвал Виноградову женой после заявления о тайной свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Российский актер Андрей Чадов показал очередное фото возлюбленной Анастасии Виноградовой. Правда, на этот раз кадр отличался от остальных, потому что мужчина назвал избранницу чем-то большим, чем просто любимая женщина.

«Довольная жена, довольный муж», — приводит слова знаменитости издание 7Дней.ru.

Отмечается, что кадр был сделан, когда блондинка счастливая выходила из салона красоты. Там ей сделали прическу — длинные, прямые, блондинистые локоны элегантно свисали на плечи красавицы. Облечена Виноградова была в черную футболку и загадочно смотрела в бок.

Когда артист назвал возлюбленную женой, поклонники бурно отреагировали. По мнению фанатов, знаменитая пара действительно узаконила свои отношения и сыграла свадьбу в тайне ото всех. Сам Чадов пока никак не прокомментировал свои слова.

При этом существует мнение, что избранники не расписались официально, однако хотят называть друг друга супругами. В издании отмечается, что ранее актер говорил о таинстве будущей свадьбы. Он не хочет шумного торжества и позаботится, чтобы журналисты не узнали о празднике. Самой свадьбы и семейной жизни мужчина не боится.

«Когда богу будет угодно, тогда и распишемся. Но я не боюсь ЗАГСа. И уж точно наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — рассказывал Чадов.

К слову, сам артист ни разу не связывал свою жизнь с семейными узами. Поклонники постоянно подозревают его в романе с коллегами по цеху.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассекретила имя дочери.

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