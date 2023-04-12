Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины

По словам журналиста, там размещена система залпового огня «Град».

ВСУ регулярно обстреливают Донецк из населенного пункта Тоненькое, что находится западнее Авдеевки. Об этом рассказал военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU. Журналист отметил, что в местном карьере стоит система залпового огня «Град» ВСУ.

Выезжает на позицию, дает залп по Донецку и прячется обратно в карьер. Местные шутят — хорошо бы по Тоненькому прилетело уже, наконец, что-нибудь толстенькое», — отметил Коц.

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Военкор добавил, что это далеко не единственная позиция армии Украины в близости от Донецка. По его словам, чтобы обезопасить город, нужно зачистить их все от вражеских боевиков.

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