Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 419

ВСУ обстреливали Донецк из села Тоненькое

Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

По словам журналиста, там размещена система залпового огня «Град».

ВСУ регулярно обстреливают Донецк из населенного пункта Тоненькое, что находится западнее Авдеевки. Об этом рассказал военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU. Журналист отметил, что в местном карьере стоит система залпового огня «Град» ВСУ.

Выезжает на позицию, дает залп по Донецку и прячется обратно в карьер. Местные шутят — хорошо бы по Тоненькому прилетело уже, наконец, что-нибудь толстенькое», — отметил Коц.

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Военкор добавил, что это далеко не единственная позиция армии Украины в близости от Донецка. По его словам, чтобы обезопасить город, нужно зачистить их все от вражеских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на позициях Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации царит полная нищета. У солдат нет элементарного инвентаря для обустройства укрытий. Об этом рассказал пленный боец нацгвардии Иван Попов.

Тема:
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