Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины
ВСУ обстреливали Донецк из села Тоненькое
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
По словам журналиста, там размещена система залпового огня «Град».
ВСУ регулярно обстреливают Донецк из населенного пункта Тоненькое, что находится западнее Авдеевки. Об этом рассказал военкор Андрей Коц в беседе с URA.RU. Журналист отметил, что в местном карьере стоит система залпового огня «Град» ВСУ.
Выезжает на позицию, дает залп по Донецку и прячется обратно в карьер. Местные шутят — хорошо бы по Тоненькому прилетело уже, наконец, что-нибудь толстенькое», — отметил Коц.
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Военкор добавил, что это далеко не единственная позиция армии Украины в близости от Донецка. По его словам, чтобы обезопасить город, нужно зачистить их все от вражеских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на позициях Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации царит полная нищета. У солдат нет элементарного инвентаря для обустройства укрытий. Об этом рассказал пленный боец нацгвардии Иван Попов.
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