Пленный рассказал о полной нищете на позициях ВСУ: «Из инвентаря — одна лопата»
Пленный военнослужащий ВСУ сообщил о нехватке оружия и инвентаря на позициях украинских войск
Фото, видео: Reuters / OLEKSANDR KLYMENKO; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Нацгвардеец признался, что в окопе на передовой мечтал только об одном: зарыться как можно глубже в землю, чтобы остаться в живых.
На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации царит полная нищета — не хватает не только оружия, но даже элементарного инвентаря для обустройства укрытий. Об этом сообщил сдавшийся в плен военнослужащий нацгвардии Украины Иван Попов.
«У нас из прикрытия один миномет, который может еще и по своим попасть. А на стороне противника работают и танки, и квадрокоптеры, и миномет без остановки днем и ночью… Из всего инвентаря только лопата. И желание как можно глубже зарыться», — признался пленный на допросе.
Также он рассказал о некомпетентности командиров на переднем крае. По словам Попова, они не умеют даже стрелять, не могут определить, из какого оружия по ним бьют и не в состоянии организовать хоть какую-то защиту на позициях.
«Просто сидят и наблюдают: прилетит или не прилетит. Прилетит — пойдешь „двухсотым“ или „трехсотым“, не прилетит — тебя поменяют, пойдешь отдыхать», — сказал пленный.
Со слов тех же командиров Попов узнал, что скоро на позиции украинских войск на линии соприкосновения окончательно перестанут доставлять мины и другие тяжелые боеприпасы, потому что их попросту не осталось у ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен.
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