На широкую ногу: заворовавшаяся Украина потребовала от Запада новой помощи

У офиса Владимира Зеленского растут аппетиты по выбиванию из западных союзников новых траншей для Украины. Теперь в Киеве положили глаз на конфискованные российские активы. Между тем, по некоторым данным, украинские чиновники буквально соревнуются в незаконной торговле западным оружием. А счет размерам украденного идет на сотни миллионов долларов. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков — обо всем подробнее.

Финансовая черная дыра, в которую, по выражению нашего МИД, превратилась Украина, становится все масштабнее. Всемирный банк объявил о выделении гранта в 200 миллионов долларов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Но Киеву мало.

Президент Украины по видеосвязи обратился к участникам министерской встречи Всемирного банка. Потребовал стоя почтить память уничтоженных украинских неонацистов, заодно немедленно конфисковать и отдать Украине все российские активы за рубежом.

О такой экспроприации в обход всех международных норм говорил в Канаде премьер Денис Шмыгаль в ходе успешной миссии по выбиванию денег у Запада.

«Канада — лидер во всем. В оказании военной помощи, антироссийских санкциях, финансовой поддержке Украины. Канада помогает открыть двери украинским деловым кругам для международного партнерства, Канада первой в мире конфисковала российские активы», — заявил украинский премьер-министр.

Канадский премьер Джастин Трюдо заверил собеседника, что Оттава поделится частью конфискованного с Киевом, вообще готова будет помогать неограниченно долго.

Киев просит денег у западных партнеров и ему не важно — наличными или оружием, последнее ведь тоже можно монетизировать. Поставьте техники как можно больше, просил украинский премьер у Пентагона.

«Вместе мы фокусируем наше внимание на ответственном отношении к полученной помощи. Позвольте похвалить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, достигнутый Украиной, за то, что все, что мы поставляем, остается в руках украинцев, а не уходит куда-то еще», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Говоря об инвестициях в американскую оборонку, шеф Пентагона, по сути, раскрыл смысл гигантских расходов на поддержку Украины, Штаты потратили 113 миллиардов долларов и это не предел. Опустошив свои склады, демократическое оружейное лобби получит новые заказы. Бизнес, выгодный и Вашингтону, и Киеву. Украинский премьер заверил визави: «Каждый американский доллар украинцы тратят эффективно и прозрачно». Как это происходит в действительности, раскрыл американский публицист Сеймур Херш.

«Украинский президент и многие в его окружении брали себе миллионы долларов из тех американских денег, которые были предназначены для закупок дизельного топлива Украиной. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году украинцами было присвоено минимум 400 миллионов долларов», — уточнил журналист из США.

По словам Херша, чиновники в Киеве буквально соревнуются в торговле полученным от Запада оружием и боеприпасами по всему миру. Делается это через подставные украинские фирмы, которые зарегистрированы в Польше, Чехии, странах Персидского залива, Израиле. В этих коррупционных схемах участвуют американцы. В том числе семейный клан Джо Байдена, говорят американские политологи.

«Все, что говорит Херш, — правда. Могу лишь внести маленькое дополнение — украдено гораздо больше 400 миллионов долларов, это единственная моя поправка. Я знаю, деньги уходят в карманы олигархов, Зеленского и его семьи, а также их близкого окружения, они утопают в роскоши», — добавил политолог Джон Вароли.

Жить на широкую ногу украинской элите позволяют деньги не только США, но также Евросоюза и НАТО. По информации нашего МИД, страны Североатлантического альянса уже потратили на прямую военную помощь Киеву более 65 миллиардов евро.

«Деньги налогоплательщиков ЕС вновь будут поглощены „украинской черной дырой“, ну и, конечно, американским ВПК», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Большинство экспертов убеждены, что поток западных денег на Украину не иссякнет. Дело здесь не только в коррупции. США и их союзники тратят огромные средства не ради помощи украинцам, они разменная монета в игре.