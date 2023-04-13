«Делаю разные»: солистка «Тутси» Ортман поделилась секретом омоложения

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Полина Долгова
Полина Долгова 32

Солистка группы «Тутси» призналась, что делает «уколы красоты»

«Делаю разные»: солистка «Тутси» Ортман поделилась секретом омоложения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как селебрити удается выглядеть прекрасно вне зависимости от условий и времени суток?

Участнице и финалистке телевизионного проекта «Фабрика звезд — 3», а также солистке группы «Тутси» Ирине Ортман скоро исполнится 45 лет. Однако выглядит женщина молодо, как ученица старших классов, пишет dni.ru. Как же это удается?

Певица считает, что она, как публичный человек, должна всегда следить за собой и выглядеть безупречно. Ортман признается, что делает все для того, чтобы быть красивой и в тонусе.

«У меня к себе есть вопросы. Хотя регулярно хожу к косметологам. И делаю разные уколы красоты», — говорит артистка.

В упругом и миловидном лице с минимальным количеством морщин, как оказалось, присутствует ботокс. Действие его основывается на нейротоксине, который блокирует ацетилхолины, передающие нервное возбуждение мимики. Таким образом, импульсы парализуются, а сигнал от нервов к мышцам останавливается, поэтому они не выполняют своей функции. Мышца расслабляется и не сокращается.

Артистка отмечает, что когда об этом узнал ее муж, он сильно удивился, так как это абсолютно незаметно, что говорит о профессионализме косметолога. На что-то более серьезное, например, пластическую операцию, Ирина пока не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что передозировка лекарств обезобразила лицо солистки «Тутси».

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