Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ: «Хоть кол на голове теши»

Дипломат поразилась «принципиальности» Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Вашингтон за молчание по поводу ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).

«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо», — написала Захарова в своем Telegram-канале

Так дипломат прокомментировала высказывание руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя. Накануне в рамках брифинга политик заявил, что якобы ничего не знает про захват храмов УПЦ.

Она отметила, что Америка игнорирует нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине, захват Киево-Печерской лавры и гонения на УПЦ в целом.

«Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите?» — возмутилась Захарова.

Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла

Киевский режим всеми силами пытается запретить каноническую УПЦ. Раскольники регулярно устраивают пикеты около храмов, оскорбляя прихожан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храмы на Украине захватывают раскольники.