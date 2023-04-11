Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации с УПЦ: «Хоть кол на голове теши»
Захарова осудила США за молчание по поводу ситуации вокруг УПЦ
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Дипломат поразилась «принципиальности» Вашингтона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила Вашингтон за молчание по поводу ситуации вокруг Украинской православной церкви (УПЦ).
«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо», — написала Захарова в своем Telegram-канале
Так дипломат прокомментировала высказывание руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя. Накануне в рамках брифинга политик заявил, что якобы ничего не знает про захват храмов УПЦ.
Она отметила, что Америка игнорирует нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине, захват Киево-Печерской лавры и гонения на УПЦ в целом.
«Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: «Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите?» — возмутилась Захарова.
Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла
Киевский режим всеми силами пытается запретить каноническую УПЦ. Раскольники регулярно устраивают пикеты около храмов, оскорбляя прихожан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как храмы на Украине захватывают раскольники.
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