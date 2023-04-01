Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Запад в это время лишь безмолвствует.

Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием

Фото: www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Киевский режим в очередной раз показал свое безразличие к гражданам и нежелание защищать их права. Под руководством президента Украины Владимира Зеленского в Незалежной происходит «насилие православия». Запад же принял позицию безмолвствовать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся», — сокрушилась Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что западные страны, наверняка, подписывали декларации прав человека не для защиты людей, а для обсуждения на конференциях и симпозиумах.

«Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», — заключила дипломат.

Митрополита Павла из Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Ранее стало известно о задержании настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобе «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По итогам заседания митрополиту Павлу назначили меру пресечения — два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прихожан на Украине заставляют каяться за употребление русского языка.

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