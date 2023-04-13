В Совфеде ответили на призыв Кулебы превратить Черное море в «море НАТО»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Климов: призыв Кулебы сделать Черное море «морем НАТО» нереалистичен

В Совфеде ответили на призыв Кулебы превратить Черное море в «море НАТО»

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Если власти Украины считают, что РФ вступит в Североатлантический альянс, то глубоко ошибаются.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов высказался по поводу призыва главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о превращении Черного моря в «море НАТО».

«Черное море в какой-то степени является морем, где расположены страны НАТО: Румыния, Болгария, Турция. Он [Кулеба], может, забыл об этом», — приводит слова Климова издание «Известия».

В том числе сенатор подчеркнул, что если украинская сторона думает о вероятном вступлении России в Североатлантический альянс, то в корне ошибается. Москва не собирается этого делать.

«Его коллеги по разуму называют Балтийское море озером НАТО, скоро будут Тихий океан называть болотом НАТО. Все эти фигуры речи хороши для митингов, ток-шоу, но к реальности они отношения не имеют», — объяснил Климов.

К слову, еще 22 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что власти США хотят к июню 2023 года разработать стратегию по региону Черного моря. В нее должны войти политические и экономические составляющие.

По словам Блинкена, три из шести государств, которые имеют выход к этому морю, являются членами НАТО. Украина сейчас в статусе значительного союзника Штатов, поэтому американский план в этом регионе будет основан на задачах безопасности и активизации экономического, политического и энергетического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем.

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