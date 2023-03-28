В США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после инцидента с дроном Reaper

В США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море

После падения дрона MQ-9 американцы были вынуждены изменить маршруты беспилотников и сделать их менее «провокационными» для российских военных.

Решение США направить дроны-разведчики дальше на юг над Черным морем после падения американского беспилотника в этом районе в начале марта ограничивает возможность собирать разведданные о конфликте на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

По его словам, полеты дронов на большие расстояния снижают качество собранной ими информации. Восполнить недостаток разведданных могут спутники-шпионы, однако они способны находиться над целями ограниченное время, что снижает их эффективность.

Также чиновник сообщил об изменении маршрутов разведки — их сделали менее «провокационными» для российских военных. Однако это временная мера, и в дальнейшем американские беспилотники вернутся на маршруты, расположенные ближе к контролируемой Россией территории.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что беспилотники США продолжат разведывательные полеты над акваторией Черного моря. При этом Остин не уточнил, будут ли скорректированы маршруты после падения американского беспилотника недалеко от Крымского полуострова.

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 произошел 14 марта. По данным Минобороны РФ, аппарат с выключенными транспондерами летел в сторону российской границы в Крыму и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник потерял управляемость и упал в воду.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в небе над Черным морем у побережья Крыма заметили британский самолет-разведчик Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon.

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