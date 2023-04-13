Звезда «Шоу Аманды» Дрейк Белл пропал без вести в США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25

Своей последней публикацией в социальных сетях артист поделился 6 марта.

Звезда «Шоу Аманды» Дрейк Белл пропал без вести в США

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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Полиция опасается за жизнь актера Дрейка Белла, который исчез без вести. Последний раз знаменитость видели в США, он был за рулем автомобиля. Куда 36-летний Белл уехал на своем BMW и что именно угрожает его жизни не раскрывается, пишет The Sun со ссылкой на правоохранительные органы Флориды.

Дрейк Белл начал свою телевизионную карьеру, когда был ребенком. Первый раз он появился на экранах в возрасте пяти лет. С 1999 года он принимал участие в проектах Nickelodeon и получил широкую узнаваемость за роль в «Шоу Аманды». Также он снимался в сериале «Дрейк и Джош».

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна предварительная причина смерти отца хоккеиста Мичкова, который пропал в Сочи.

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