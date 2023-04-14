Из камчатского поселка у вулкана Шивелуч вывезли полторы тысячи кубометров пепла

Жители Камчатки отмываются от пепла. В поселке Ключи, который больше всего пострадал из-за беспокойного Шивелуча, пожарные сбивают грязь с фасадов зданий.

В первую очередь очистили местную больницу, следом на очереди школа и детский сад. А с улиц грузовики вывозят грязный снег. Задействованы и местные коммунальщики, и техника МЧС. На специально отведенные для этого полигоны уже вывезли полторы тысячи кубометров вулканического пепла.

«Я здесь с 1977 года. Это первый раз такое. Раньше тоже сыпало, но в этот раз вообще. … В окошко видно было — ну пепел. А тут выхожу — а он сплошняком», — поделилась местная жительница Галина Сидоренко.

Тем временем сразу в нескольких регионах России, расположенных за тысячи километров от Камчатки, прошел «грязный дождь», в котором обнаружили частицы пепла. Это Белгородская, Курская и Саратовская области. Правда, ученые пока не могут однозначно подтвердить, что это вулканический пепел от Шивелуча. Возможно, речь идет о последствиях природных пожаров.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке.