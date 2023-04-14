«Пепельный» дождь прошел в европейской части России из-за вулкана на Камчатке

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Жители европейской части России сообщили о попадании к ним пепла с вулкана на Камчатке

Фото, видео: © РИА Новости / Юрий Демянчук; 5-tv.ru

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Ученые спорят о происхождении необычных осадков и дальности распространения пепла после извержения Шивелуча.

В европейской части России прошел необычный «пепельный» дождь. Очевидцы публиковали фотографии и видео необычного явления из Курска и Воронежа. На них видно, что машины якобы засыпаны пеплом с Камчатки, где произошло извержение вулкана Шивелуч.

Похожие кадры пришли и из Белгорода, Саратова, Старого Оскола и многих других мест. Объединяет их то, что все они находятся в десяти тысячах километров от вулкана.

Одни ученые заявляют, что это чушь — пепел не может долететь так далеко. Другие говорят, что даже сделали химический анализ, который подтверждает наличие специфических частиц.

Как рассказали ученые БелГУ, смесь состоит из пепла, песка и других примесей. По предварительным данным, она не опасна, но исследования продолжаются.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры последствий разрушительного извержения Шивелуча на Камчатке.

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