Путин провел совещание Совбеза РФ на тему информационной безопасности

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Президент назвал данный вопрос особо важным в текущих условиях.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Обсуждался вопрос информационной безопасности страны.

«Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России. Начнем работу», — начал заседание президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, жители недавно присоединенных субъектов России должны видеть и чувствовать защиту со стороны государства.

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