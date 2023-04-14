Путин провел совещание Совбеза РФ на тему информационной безопасности
Президент назвал данный вопрос особо важным в текущих условиях.
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Обсуждался вопрос информационной безопасности страны.
«Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России. Начнем работу», — начал заседание президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, жители недавно присоединенных субъектов России должны видеть и чувствовать защиту со стороны государства.
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