Путин провел совещание Совбеза РФ на тему информационной безопасности

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Обсуждался вопрос информационной безопасности страны.

«Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, в условиях сегодняшнего дня чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России. Начнем работу», — начал заседание президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, жители недавно присоединенных субъектов России должны видеть и чувствовать защиту со стороны государства.