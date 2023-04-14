Патрушев и Пушилин обсудили запуск зернового терминала в Мариуполе

Российская сторона в обязательном порядке реализует запуск зернового терминала в Мариуполе. Сегодня эта тема была в числе главных на переговорах главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева и врио главы ДНР Дениса Пушилина. В рамках рабочего визита чиновники осмотрели порт города, где планируется пуск. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.

«Стороны определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в республику строительные грузы», — подчеркивалось в заявлении Минсельхоза по итогам переговоров.

Мариуполь был внесен в перечень морских портов России в марте 2023 года. Глава Минтранса Виталий Савельев, комментируя это решение, отмечал, что морские порты вошедших в состав РФ регионов возобновят перевозки. Речь идет, в частности, и о строительных материалах, и о сельхозпродукции.

Донецкая и Луганская народные республики (ЛДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам официальных референдумов, которые состоялись в сентябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую выгоду от зерновой сделки имеет Киев и почему это противозаконно.