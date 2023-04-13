В МИД РФ указали на коммерческую выгоду для Киева от зерновой сделки

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Изначально договор планировали подписать ради обеспечения товаром тех, кто в этом действительно нуждается. Почему Украина продолжает строить козни?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Зерновая сделка не будет продлена без решения системных проблем. Об этом заявили в российском МИД и назвали пять условий. Среди них — возобновление поставок техники для сельского хозяйства, снятие запрета на доступ в порты, разблокировка зарубежных активов российских компаний, которые занимаются производством и поставками продовольствия и удобрений.

Сейчас зерновая сделка действует до 18 мая. В МИД РФ подчеркнули, что Украина продолжает строить «экономические козни».

«Черноморская инициатива» как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран. Доля гуманитарных поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН (543 928 тонн) выглядит смехотворно на фоне общего объема вывезенного продовольствия в 27,7 миллиона тонн», — говорилось в заявлении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что даже такие, по сути, смехотворные поставки, киевский режим пытается использовать в своих целях, проводя псевдогуманитарную кампанию «Зерно из Украины».

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