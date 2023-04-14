Международный футбольный турнир на кубок Бурчалкина пройдет в Петербурге

Будущие звезды мирового футбола сыграют в Петербурге на юношеском турнире Кубка Льва Бурчалкина. Сегодня, 14 апреля, прошла жеребьевка.

ЦСКА и «Зенит» поборются с гостями из Бразилии, Сербии, Ирана. Как и хозяева соревнований — «Алмаз-Антей» — футбольный клуб Обуховского завода. Именно в заводской команде начинал свою карьеру легендарный нападающий и многолетний капитан «Зенита» Лев Бурчалкин. Так что турнир, который проходит уже в пятый раз, назван его именем.

«Я в детстве болел за Бурчалкина, а сейчас буду играть. Я считаю, это хороший прогресс. Это круто, что раньше ты смотрел, а сейчас будешь играть», — рассказал юный футболист Влад Чернышев.

«Мы полностью в боевой готовности, чтобы сегодня играть. Мы будем очень стараться сохранить кубок здесь», — поделился еще один спортсмен Матвей Альников.

Турнир пройдет с 19 по 21 мая на футбольном стадионе «Алмаз-Антей». В этом году соревнования приурочены к 160-летию Обуховского завода.