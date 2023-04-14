Международный футбольный турнир на кубок Бурчалкина пройдет в Петербурге

Эфирная новость 26

Жеребьевка по предстоящим V международным детско-юношеским соревнованиям состоялась 14 апреля.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Будущие звезды мирового футбола сыграют в Петербурге на юношеском турнире Кубка Льва Бурчалкина. Сегодня, 14 апреля, прошла жеребьевка.

ЦСКА и «Зенит» поборются с гостями из Бразилии, Сербии, Ирана. Как и хозяева соревнований — «Алмаз-Антей» — футбольный клуб Обуховского завода. Именно в заводской команде начинал свою карьеру легендарный нападающий и многолетний капитан «Зенита» Лев Бурчалкин. Так что турнир, который проходит уже в пятый раз, назван его именем.

«Я в детстве болел за Бурчалкина, а сейчас буду играть. Я считаю, это хороший прогресс. Это круто, что раньше ты смотрел, а сейчас будешь играть», — рассказал юный футболист Влад Чернышев.

«Мы полностью в боевой готовности, чтобы сегодня играть. Мы будем очень стараться сохранить кубок здесь», — поделился еще один спортсмен Матвей Альников.

Турнир пройдет с 19 по 21 мая на футбольном стадионе «Алмаз-Антей». В этом году соревнования приурочены к 160-летию Обуховского завода.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

19:41
Китай не изменил свое отношение к конфликту на Украине после переговоров с ФРГ
19:30
Конституционный совет признал законной пенсионную реформу во Франции
19:14
На 10 лет моложе: блогер Каграманов позвал замуж дважды разведенную Гагарину
19:05
Машина времени: в Петербурге открылась крупнейшая выставка ретро-транспорта
18:53
В СПЧ сообщили о тяжелом состоянии пребывающей в СИЗО Дарьи Треповой
18:46
Бомба замедленного действия: ВСУ минируют дома и детские площадки, уходя из Артемовска

Сейчас читают

Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу
Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
«На всю страну один»: стилист раскрыл секрет идеального блонда Баскова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео