Неуязвимый: уникальный тральщик «Лев Чернавин» спустили на воду в Петербурге

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Неуязвимый тральщик «Лев Чернавин» спустили на воду в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Братья-близнецы корабля уже находятся на службе в Черноморском, Тихоокеанском и Балтийских флотах.

За тысячи километров от Тихого океана, на другом краю нашей страны, в Санкт-Петербурге, сегодня спустили на воду новый корабль. «Лев Чернавин» — уже восьмой по счету минный тральщик проекта «Александрит», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Его братья-близнецы успешно служат в Черноморском, Тихоокеанском и Балтийском флотах.

Ключевая особенность корабля — уникальный корпус из монолитного стеклопластика, который по прочности не уступает стали. К нему не прилипают магнитные мины, а сам корабль невидим для радаров. Благодаря уникальному оборудованию тральщик легко находит мины даже под трехметровым слоем грунта на дне.

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