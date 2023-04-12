Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, описав текущую ситуацию на передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под свой контроль три городских квартала города Артемовск. Об этом в свежей сводке заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды „Вагнер“ овладели тремя городскими кварталами», — сказал он.

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Конашенков добавил, что захват выполнен штурмовыми отрядами ЧВК. При этом им оказывалась поддержка подразделениями десантников, которые сковывали действия противника на флангах.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллеристы группировки «Юг» уничтожили резервы противника, пытающиеся войти в Артемовск со стороны Часов Яра и Богдановки. Понесла потери и 28-механизированная бригада в районе Константиновки в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские штурмовые отряды вытесняют противника к западным окраинам Артемовска. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на данный момент российские силы контролируют более 80% города.

Тема:
Спецоперация
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