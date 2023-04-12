Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, описав текущую ситуацию на передовой.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли взять под свой контроль три городских квартала города Артемовск. Об этом в свежей сводке заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды „Вагнер“ овладели тремя городскими кварталами», — сказал он.
Конашенков добавил, что захват выполнен штурмовыми отрядами ЧВК. При этом им оказывалась поддержка подразделениями десантников, которые сковывали действия противника на флангах.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и артиллеристы группировки «Юг» уничтожили резервы противника, пытающиеся войти в Артемовск со стороны Часов Яра и Богдановки. Понесла потери и 28-механизированная бригада в районе Константиновки в ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские штурмовые отряды вытесняют противника к западным окраинам Артемовска. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на данный момент российские силы контролируют более 80% города.
- 12 апр
- Захарова предрекла Одессе будущее, руководствуясь цитатой Утесова
- 12 апр
- Пленный рассказал о полной нищете на позициях ВСУ: «Из инвентаря — одна лопата»
- 12 апр
- Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
- 12 апр
- Минобороны исследует найденные в лабораториях Украины патогены болезней: чем они опасны?
- 12 апр
- Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом, но…
- 12 апр
- Вооружен до зубов: боевая работа бронепоезда в зоне СВО попала на видео
- 12 апр
- Поставки ПЗРК Украине назвали угрозой для безопасности авиасообщения во всем мире
- 12 апр
- Военкор показал, как РЭБ «Палантин» роняет беспилотники ВСУ под Угледаром
- 12 апр
- В Британии заявили о приближающемся поражении Украины в «битве дронов»
- 12 апр
- Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
31%
0.44 89.73
0.56
Нашли ошибку?