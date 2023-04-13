В ДНР сообщили о почти полной блокировке группировки ВСУ под Артемовском

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 79

Советник врио ДНР Гагин: российские силы почти заблокировали группировку ВСУ под Артемовском

В ДНР сообщили о почти полной блокировке группировки ВСУ под Артемовском

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью ликвидированы и блокированы на западных окраина Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в эфире федерального телеканала.

«Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска», — сообщил он.

Прежде военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что бои за Артемовск перешли на завершающий этап.

Также ранее Гагин обнародовал информацию о том, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток перебросить резервные подразделения в Артемовск, но большое количество группировок ликвидируют на подъездах к городу.

В этот день добровольческий отряд российских военных захватил три района города Артемовск. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что десантники блокировали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил два дня назад, что Россия управляет всеми зданиями администрации Артемовска. Он подчеркнул, что еще в западном районе города остаются всушники, но отступать им некуда, поэтому они должны добровольно сдаться в плен.

Президент России Владимир Путин в начале 2022 года, 24 февраля, обратился к народу с заявлением о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава Российской Федерации отметил, что Украина возобновила массовые обстрелы в жилых кварталах ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска.

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