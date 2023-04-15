«Иуды подавились зерном»: Захарова о запрете импорта украинской пшеницы в Польшу

Польское правительство уполномочило глав профильных ведомств временно запретить ввоз продукции из Незалежной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова едко прокомментировала отказ Польши покупать украинское зерно.

«Коротко о „зерновой сделке“. Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что правительство Польши уполномочило глав профильных ведомств временно запретить импорт украинского зерна.

Еще в начале прошлой недели в Варшаве созвали антикризисный штаб по зерновым поставкам из Незалежной. Мало того, что из-за бесконтрольного поступления в Европу украинской продукции цены на местное зерно сильно упали, так еще и зерно из Украины оказалось низкого качества. В итоге польское руководство столкнулось с массовыми жалобами своих фермеров.

По данным польской стороны, всего за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна. Чтобы справиться с таким наплывом, Варшава намерена скупать его за государственные деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили об отказе от продления «зерновой сделки» без соблюдения ряда условий. Среди них — возобновление поставок техники для сельского хозяйства, снятие запрета на доступ в порты, разблокировка зарубежных активов российских компаний, которые занимаются производством и поставками продовольствия и удобрений.