«Я люблю себя»: Кристина Асмус разревелась в свой день рождения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Актриса Кристина Асмус расплакалась в день рождения

«Я люблю себя»: Кристина Асмус разревелась в свой день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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После развода с юмористом Гариком Харламовым актриса не потеряла жизненный ориентир, а стала лучшей версией себя. Эти изменения и растрогали знаменитость.

Актриса Кристина Асмус, отметившая на днях 35-летие, рассказала, как прошел праздник. День рождения она отметила с размахом в окружении друзей и близких. Такое внимание настолько сильно растрогало знаменитость, что в какой-то момент она разрыдалась.

В своем блоге девушка рассказала, что только в последние годы научилась принимать себя такой, какая есть, не обращать внимание на мнение окружающих, осуждения и критику. Стала больше доверять себе и ориентироваться на собственные чувства. Все это помогло актрисе внутри ощутить гармонию и спокойствие.

«Я счастлива в свои 35! Я больше не ставлю себя на паузу. Я люблю себя без причин и принимаю себя такой, какая есть. Я люблю свой возраст, свое тело, каждую складку и каждую морщину. Я больше не нуждаюсь в доказательствах», — поведала она.

амамаКристина Асмус в свой день рождения была искренна и откровенна перед гостями. Instagram* / asmuskristina

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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