«Копите-копите»: Григорий Лепс назвал стоимость услуги «Тамада на свадьбе»

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Полина Долгова
Полина Долгова 23

Григорий Лепс просит десять миллионов за проведение свадьбы

«Копите-копите»: Григорий Лепс назвал стоимость услуги «Тамада на свадьбе»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Какой чек выставил певец за посещение торжества? Исполнитель признался, что даже за такой гонорар он может учудить.

Григорий Лепс посетил празднование 55-летнего Владимира Преснякова. На вечере артист был в хорошем настроении, он шутил, отпускал колкие шуточки в адрес Ларисы Долины и даже соревновался за внимание артистки с Леонидом Ярмольником.

Корреспонденту федерального канала настолько понравились шутки певца, что она спросила у Лепса, сколько будет стоить пригласить артиста к себе на будущую свадьбу. На что певец заявил, что с радостью будет развлекать гостей, но за десять миллионов рублей.

«Копите, копите. Собирайте со всего миру по нитке», — порекомендовал исполнитель.

Также он предупредил, что праздник может быть испорчен, если он что-нибудь выпьет. Артист признался, что в пьяном состоянии может что-нибудь устроить.

На дне рождении Преснякова был и отец исполнителя, Владимир Пресняков-старший. Многие и не думали, что им удастся увидеть его на торжестве, ведь в начале месяца артист перенес тяжелую операцию, в ходе которой ему удалили почку.

Супруга музыканта рассказала, что у старшего Преснякова сахарный диабет. Артист должен регулярно посещать врачей. Но в последнее время 77-летний музыкант игнорировал все рекомендации, поэтому это привело к хирургическому вмешательству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Моя седьмая баба».

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