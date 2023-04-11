Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Моя седьмая баба»

Спутница артиста задорно рассмеялась, услышав, как ее представили публике.

Народный артист РФ Григорий Лепс показал свою «седьмую бабу» — совсем юную девушку, что сидела рядом с ним на открытии нового ресторана Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского. Брюнетка, которая ни капли не была смущена резковатым представлением спутника, смеялась над каждой шуткой и позволяла обнимать себя, хотя и казалось, что все происходящее было просто веселым спектаклем.

На открытии заведения Егор Крид общался с поклонниками в прямом эфире в социальной сети. Во время своего стрима певец подошел к Лепсу и его даме. На вид смешливой девушке около 20 лет. Герой вечера обсудили выдуманную прессой ссору, теплую дружбу, даже будущую совместную песню. И тут Лепс неожиданно решил представить новую пассию.

«А это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую. Говорит, нет, семь — это критическое для тебя число», — грохотал остротами музыкант, обнимая юную леди.

«Забудьте все!» — кричала та в ответ, смеясь.

Стоит отметить, прежде разведенный 60-летний Григорий Лепс заявлял, что у него появилась дама сердца. И что она немного моложе него. Лет на 30. Но на днях артист огорошил поклонников, заявив, что у него нет второй половинки. Так где же правда?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Ольга Картункова передумала выходить замуж.