Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Моя седьмая баба»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22

Певец Григорий Лепс вышел в свет с новой избранницей

Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Моя седьмая баба»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Спутница артиста задорно рассмеялась, услышав, как ее представили публике.

Народный артист РФ Григорий Лепс показал свою «седьмую бабу» — совсем юную девушку, что сидела рядом с ним на открытии нового ресторана Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского. Брюнетка, которая ни капли не была смущена резковатым представлением спутника, смеялась над каждой шуткой и позволяла обнимать себя, хотя и казалось, что все происходящее было просто веселым спектаклем.

На открытии заведения Егор Крид общался с поклонниками в прямом эфире в социальной сети. Во время своего стрима певец подошел к Лепсу и его даме. На вид смешливой девушке около 20 лет. Герой вечера обсудили выдуманную прессой ссору, теплую дружбу, даже будущую совместную песню. И тут Лепс неожиданно решил представить новую пассию.

«А это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую. Говорит, нет, семь — это критическое для тебя число», — грохотал остротами музыкант, обнимая юную леди.

«Забудьте все!» — кричала та в ответ, смеясь.

Стоит отметить, прежде разведенный 60-летний Григорий Лепс заявлял, что у него появилась дама сердца. И что она немного моложе него. Лет на 30. Но на днях артист огорошил поклонников, заявив, что у него нет второй половинки. Так где же правда?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Ольга Картункова передумала выходить замуж.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Берещенье: что можно и запрещено делать 11 апреля?
2:40
Григорий Лепс вышел в свет с новой девушкой: «Моя седьмая баба»
2:35
Кто бы мог подумать: врач назвала ТОП-3 самых грязных общественных мест
2:21
Не уследили: кто стоит за утечкой секретных документов из Пентагона
1:59
Грядет скандал? Сын певицы Валерии оказался под капельницей

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Раньше пыталась понравиться, сейчас просто работаю: Подкаминская о кастингах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео