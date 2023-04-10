Врачи готовят конечности Костомарова к установке протезов, но есть проблема

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 371

Со спортсменом также работает психолог. Моральная поддержка сейчас важна ему как никогда.

Врачи готовят конечности Костомарова к установке протезов, но есть проблема

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Российского фигуриста Романа Костомарова готовят к установке протезов. Медики проводят механические чистки для создания площадок под крепления накладных конечностей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Врачи уже подготовили первую ногу олимпийского чемпиона, она успешно заживает. Сейчас проводятся манипуляции со второй. Остается подготовить руки, кисти которых также были удалены операционным путем. Пока неизвестно, какие именно протезы будут установлены на месте ампутированных конечностей.

Отмечается, что состояние Костомарова оценивается как нормальное. Он приступил к специальным тренировкам для разработки тела с инструктором. Ведутся не только активные физические подготовки, но и моральные. С чемпионом работает психолог.

Информация о перевозках пока не раскрывается. Отмечается лишь то, что они могут оказаться рискованными из-за тромбов в сосудах. Спортсмен останется в клинике еще на неопределенное время.

Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года после новогодних праздников. Он был госпитализирован с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутации и два инсульта. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако недавно в лечении появилась положительная динамика, и фигурист пошлел на поправку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомарова могут в скором времени выписать из реанимации и отправить на реабилитацию.

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