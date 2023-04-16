Российские силы освободили два квартала Артемовска

Штурмовики группы «Вагнер» освободили два квартала Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами „Вагнер“ в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска добивают украинские формирования в Артемовске, контролируя уже 80% города. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники перешли к тактике выжженной земли: они минируют ключевые объекты в городе и при угрозе прорыва подрывают их. Последним оплотом противника в Артемовске остаются многоэтажки в западных кварталах, откуда еще есть шанс спастись бегством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск.