Российские силы освободили два квартала Артемовска
Бойцы ВС РФ добивают украинские формирования в городе, контролируя уже 80% его территории.
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Штурмовики группы «Вагнер» освободили два квартала Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении штурмовыми отрядами „Вагнер“ в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска добивают украинские формирования в Артемовске, контролируя уже 80% города. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники перешли к тактике выжженной земли: они минируют ключевые объекты в городе и при угрозе прорыва подрывают их. Последним оплотом противника в Артемовске остаются многоэтажки в западных кварталах, откуда еще есть шанс спастись бегством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск.
- 16 апр
- На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
- 16 апр
- Войска РФ уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
- 16 апр
- Зона полного контакта: российские войска добивают ВСУ в Артемовске
- 16 апр
- ВС РФ поразили пункт дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении
- 16 апр
- Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в ДНР
- 15 апр
- В США заявили о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск
- 15 апр
- «Чертовски хороши»: британский наемник признал мощь российской артиллерии
- 15 апр
- Российский боец заявил, что Киев использует пограничников как заградотряды
- 15 апр
- Экс-разведчица США: Вашингтон не ответит на гибель своего солдата на Украине
- 14 апр
- Как жалит «Оса»: военкор показал борьбу передвижных ЗРК с беспилотниками ВСУ
Читайте также
23%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?