Российские силы освободили два квартала Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Бойцы ВС РФ добивают украинские формирования в городе, контролируя уже 80% его территории.

Российские силы освободили два квартала Артемовска

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Штурмовики группы «Вагнер» освободили два квартала Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами „Вагнер“ в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска добивают украинские формирования в Артемовске, контролируя уже 80% города. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники перешли к тактике выжженной земли: они минируют ключевые объекты в городе и при угрозе прорыва подрывают их. Последним оплотом противника в Артемовске остаются многоэтажки в западных кварталах, откуда еще есть шанс спастись бегством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск.

Тема:
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