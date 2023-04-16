СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова
О смерти знаменитости стало известно 9 апреля, но до сегодняшнего дня официальные причины не назывались.
Фото: Кадр из сериала «Невский. Проверка на прочность», 2017 г.
Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти актера молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
По информации СК, такое решение было принято после того, как стало известно, что артиста мог сбить пьяный 18-летний парень на электросамокате.
В сообщении отмечается, что при наличии оснований, уголовное дело будет возбуждено незамедлительно.
О смерти 60-летнего артиста написала пресс-служба театра 9 апреля, в сообщении говорилось, что артист проработал 12 лет и сыграл 12 ролей. В его репертуаре были, как лирические роли, так и комические.
Актер сыграл роли в таких спектаклях, как «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «Кабала святош/Мольер». Также артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении, а особенно ролью в легендарном сериале «Улица разбитых фонарей».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Роман Волков получил травму во время спектакля в Михайловском театре.
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