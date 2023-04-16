СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти актера молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По информации СК, такое решение было принято после того, как стало известно, что артиста мог сбить пьяный 18-летний парень на электросамокате.

В сообщении отмечается, что при наличии оснований, уголовное дело будет возбуждено незамедлительно.

О смерти 60-летнего артиста написала пресс-служба театра 9 апреля, в сообщении говорилось, что артист проработал 12 лет и сыграл 12 ролей. В его репертуаре были, как лирические роли, так и комические.

Актер сыграл роли в таких спектаклях, как «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «Кабала святош/Мольер». Также артист известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении, а особенно ролью в легендарном сериале «Улица разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Роман Волков получил травму во время спектакля в Михайловском театре.