«Такой хруст»: Волков получил травму во время спектакля в Михайловском театре

Артиста театра увезли на скорой. Как он чувствует себя сегодня?

Во время спектакля «Золушка» на сцене Михайловского театра артист Роман Волков повредил ногу. Это произошло, когда балерун делал диагональ прыжков в конце второго акта. Он неудачно приземлился. Выступать дальше Волков не смог, его увезли на скорой, а на сцену вышел другой артист.

«Во время приземления в кабриоле, я слышу, что что-то щелкнуло. Такой хруст. И как будто икру свело. Я понял, что да — на ногу не наступить. Я, честно говоря, испугался, я подумал, что это ахилл. Это совсем страшно было бы. Но потом смотрю — икра не отскочила», — об этом актер театра рассказал эксклюзивно в интервью 5-tv.ru.

Врачи поставили диагноз — надрыв икроножной мышцы, но для более точного диагноза Волкову предстоит еще МРТ. Ему выписали лечение и порекомендовали не наступать на ногу и ходить на костылях. Медки отмечают, что ориентировочно через месяц все должно срастись.

Артист пожаловался, что сейчас на ногу ему наступать больно, но он надеется, что в скором времени он вернется в балет.

Роман Волков окончил академию русского балета имени А. Я. Вагановой в 2007 году. С 2009 года — он выступает в балетной труппе Михайловского театра. В настоящее время он принимает участие в таких спектаклях, как «Жизель, или Вилисы», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар», «Пламя Парижа», «Чиполлино», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Золушка», где выполняет сольные и кордебалетные партии.

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