«Такой хруст»: Волков получил травму во время спектакля в Михайловском театре

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 153

Роман Волков получил надрыв икроножной мышцы во время спектакля «Золушка»

Фото, видео: mikhailovsky.ru; из личного архива Романа Волков4;5-tv.ru

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Артиста театра увезли на скорой. Как он чувствует себя сегодня?

Во время спектакля «Золушка» на сцене Михайловского театра артист Роман Волков повредил ногу. Это произошло, когда балерун делал диагональ прыжков в конце второго акта. Он неудачно приземлился. Выступать дальше Волков не смог, его увезли на скорой, а на сцену вышел другой артист.

«Во время приземления в кабриоле, я слышу, что что-то щелкнуло. Такой хруст. И как будто икру свело. Я понял, что да — на ногу не наступить. Я, честно говоря, испугался, я подумал, что это ахилл. Это совсем страшно было бы. Но потом смотрю — икра не отскочила», — об этом актер театра рассказал эксклюзивно в интервью 5-tv.ru.

Врачи поставили диагноз — надрыв икроножной мышцы, но для более точного диагноза Волкову предстоит еще МРТ. Ему выписали лечение и порекомендовали не наступать на ногу и ходить на костылях. Медки отмечают, что ориентировочно через месяц все должно срастись.

Артист пожаловался, что сейчас на ногу ему наступать больно, но он надеется, что в скором времени он вернется в балет.

Роман Волков окончил академию русского балета имени А. Я. Вагановой в 2007 году. С 2009 года — он выступает в балетной труппе Михайловского театра. В настоящее время он принимает участие в таких спектаклях, как «Жизель, или Вилисы», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар», «Пламя Парижа», «Чиполлино», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Золушка», где выполняет сольные и кордебалетные партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Машков рассказал, каким людям нечего делать в актерской профессии.

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