«Победа будет за нами!» — Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 21

Вадим Казаченко выразил поддержку российским военным в зоне СВО

«Победа будет за нами!» — Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству

Фото: пресс-служба Ретро FM

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Единственным его желанием сейчас является сплоченность россиян, чтобы никакие провокации не разрушили веру в страну и в будущее.

Советский и российский эстрадный певец Вадим Казаченко посетил концерт «Ретро FM» в честь 20-летия радиостанции на площадке МТС Live Холл.

Заслуженный артист Российской Федерации ответил на вопрос, чего ему не хватает сегодня. Его слова прозвучали патриотично. Артист отметил, что он переживает за Родину и ждет победы российских солдат.

«Мне сегодня не хватает победы нашей Родины и наших вооруженных сил в сегодняшней проходящей специальной военной операции. Пожалуй, это тревожит сегодня больше всего», — ответил Казаченко корреспонденту 5-tv.ru.

Также он отметил, что желает, чтобы россияне были более сплоченными и никакие гадости и провокации не рушили их веру в нашу страну и будущее.

«Победа будет за нами!» — заявил артист.

К слову, Вадим Казаченко появился в стильном образе, который, по его словам, подобрала его супруга. Он отметил, что порой он противится выбору жены, но понимает, что она знает лучше, поэтому он полностью доверяется ей.

Также премию посетили и выступили со своими звездными хитами: Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Олег Газманов, Таня Буланова, «Иванушки International» и многие другие.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, что Вадим Казаченко рискует стать банкротом из-за задолженностей.

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