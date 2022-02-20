Вадим Казаченко рискует стать банкротом из-за долгов: «Злостно уклоняется!»

Промоутеры не смогли добиться от артиста возврата гонорара за отмененный концерт, поэтому теперь вопрос решается в судебном порядке. И не в пользу певца.

Промоутеры через суд пытаются добиться от бывшего участника легендарной группы «Фристайл» Вадима Казаченко возврата гонорара за отмененный концерт. Стоит отметить, на всех заседаниях артист оказался проигравшей стороной. Теперь его разыскивают судебные приставы, пишет StarHit.ru.

Началась долговая эпопея с риском банкротства два года назад в Кирове. Там выступление было отменено из-за непроданных билетов, но аванс Казаченко, по словам организаторов гастролей, решил оставить себе. Договор о мероприятии был заключен до пандемии, а когда пришло его время, люди уже сидели по домам на изоляции. Ничего не осталось кроме отмены. Казаченко уведомили об этом, но он все равно приехал в Киров и заявил, мол, мне не дают выступать!

Речь идет о 600 тысячах рублей. Немалые деньги для региональных промоутеров, да и нарушение договора — как ни крути. Суд после обращения организаторов концерта постановил вернуть всю сумму. Музыкант же заявил, что платить не должен, да и нечем.

«Только недавно после угрозы официально сделать его банкротом Вадим Геннадьевич и его супруга, Ирина Аманти, которая представляется его директором, перечислили нам 150 тысяч рублей. Как кость собаке кинули. Потом еще 50. Вывод тут напрашивается только один: финансы какие-то у него имеются, просто сам не хочет платить, злостно уклоняется и умышленно не исполняет решение российского суда. Которое в трех инстанциях однозначно утверждает: деньги нужно вернуть!» — говорит промоутер Руслан Мамедов.

Переговоры ради компромисса не удались, и теперь истцы вынуждены следить за гастролями Вадима Казаченко, его заработками, чтобы приставы могли взыскать долг в 400 тысяч рублей. Еще 137 тысяч рублей придется отдать юристам организаторов сорванного выступления — проигравшая сторона по закону оплачивает судебные издержки. Как признался Мамедов, сейчас ему даже жалко бегающего от долгов музыканта, но дело он намерен довести до конца.

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