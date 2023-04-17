Живет и горя не знает: Серов выделил помощнику по хозяйству двухэтажный дом

Новым работником оказался фанат, который часто посещал концерты певца. Как теперь живет юноша из Ростова?

Александр Серов признался, что взял на должность помощника по ведению хозяйства своего фаната, которого зовут Егор. Юноша родом из Ростова, когда-то он приходил на концерты знаменитости и собирал диски с его песнями.

Певец отдал Егору отдельный двухэтажный дом на своем участке. По словам Серова, новому работнику не разрешено принимать гостей. Возможно потому, что интерьер в доме выглядит дорого и богато — в стиле «дворцового шика». Внутри даже есть лифт. При этом помощник может взять любую машину артиста из автопарка.

Певец рассказал, что даже виделся с родителями Егора, они останавливались в апартаментах музыканта.

«У меня рядом с дачей еще стоят три большие квартиры с ремонтом», — поделился он в телевизионной программе.

В будущем исполнитель хочет отдать помощнику отдельную жилплощадь. Егор признался, что еще «подумает» над подарком музыканта в виде однокомнатной квартиры. Серов отмечает, что его дочь Мишель не будет против, ведь у нее уже есть квартира и большой дом.

Между тем уже прошло 13 лет с тех пор, как Серов расстался со своей супругой Еленой Стебеневой. Однако до сих пор исполнитель нелестно отзывается о бывшей жене. Он не видит путей для примирения.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Александр Серов не может простить бывшую супругу.