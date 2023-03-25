«Очень большая обида»: Серов рассказал, за что не может простить бывшую супругу

Общая дочь Серова и Стебеневой мечтает о примирении родителей.

Около 17 лет певец Александр Серов прожил с супругой Еленой Стебеневой, которая родила ему дочь Мишель. В 2010 году этот брак распался. До сих пор исполнитель нелестно отзывается о бывшей жене, певец не может простить экс-супругу. Об этом артист рассказал в передаче на одном из федеральных каналов.

«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжелый камень у меня в душе», — признался музыкант.

Он считает, что за 27 лет совместной жизни экс-супруга не смогла оценить всего, что он для нее сделал. Артист признался, что душевная рана до сих пор болит.

Ходили слухи, что Серов не ладит с единственной дочерью. Однако певец опроверг подобные сплетни и подчеркнул, что у них с наследницей полная идиллия. Общая дочь Серова и Стебеневой мечтает о примирении родителей.

«С дочкой мы продолжаем общаться. Это неправда, что я якобы переселил Мишель с ее мужем и так далее. У них такая же дача, как у меня», — заверил артист.

Он отметил, что если дочери нужна помощь, то он всегда на связи и делает все для того, чтобы она жила комфортно.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Александр Серов признался, что до сих пор не знаком с родителями зятя.