Растянуть ямочки: поможет ли массирование проблемных зон избавиться от целлюлита

Характерная «апельсиновая корочка» на теле не нравится практически всем ее обладателям. Как бороться с этим дефектом?

Массаж — один из способов избавления от эстетических последствий целлюлита. Правда, подобрать действенный метод массирования очень тяжело, ведь далеко не все техники работают эффективно. Как правильно подойти к этому вопросу, рассказала врач-физиотерапевт Анна Лобанова.

По ее словам, нужно выбирать лимфодренажный массаж и сухие банки, однако не рассчитывать, что это поможет избавиться от «апельсиновой корки», ведь подобные способы лишь ненадолго улучшают внешний вид проблемных зон.

«Из-за усиления кровообращения во время массажа повышается тонус кожи, что помогает растянуть целлюлитные ямочки. Такое воздействие на кожу растягивает ткани кожи, перераспределяет жировые клетки, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, что является ключом к уменьшению проявлений целлюлита», — объяснила эксперт в беседе с изданием Газета.ру.

Лобанова отметила, что понадобится много времени для поглощения лишних жировых запасов, поэтому важно долго поддерживать увеличение кровообращения. По этой причине физиотерапевт рекомендовала на регулярной основе массировать проблемные места.

Но этого не достаточно для достижения заметного результата. Следует уделить внимание своему рациону и подвижности. Здоровый образ жизни значительно улучшит эффект от массажа.

«Рекомендуется выполнять ежедневные кардиоупражнения в сочетании с двумя-тремя силовыми тренировками в неделю, чтобы уменьшить проявления целлюлита», — заявила врач.

Помимо этого, профессионал рассказала про некоторые атрибуты, способные исправить ситуацию с неприятной «апельсиновой коркой». Это ролики из пены, стимулирующие лимфодренаж в зонах скопления целлюлита, ручные массажеры и массаж глубоких тканей, что подтягивает кожу вокруг проблемных зон.

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