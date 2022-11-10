Может ли крем спасти от целлюлита — советы врача

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Елена Ливчук: крем от целлюлита не поможет в решении проблемы с кожей

Может ли крем спасти от целлюлита — советы врача

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Читайте нас в: Дзен Новости

От «апельсиновой корки» можно избавиться не только с помощью крема. Но как именно это сделать?

На эффективность крема от целлюлита влияют особенности организма. Врач-дерматовенеролог Елена Левчук рассказала Газете.ру, что степень изменения подкожно-жировой клетчатки подскажет, возможно ли избавиться от «апельсиновой корки».

Врач рассказала, что если целлюлит обнаружен на начальной стадии, и выглядит как неровность кожи, проблему реально решить с помощью крема. Эксперт считает, что заняться вопросом необходимо как можно раньше.

«Однако состояние может усугубиться с течением времени, особенно при наличии сопутствующих заболеваний, таких как гипотиреоз, варикозное расширение вен и другие», — добавила Левчук.

По словам врача, крем поможет в обмене веществ и выведет лишнюю жидкость. Однако результат будет заметен не сразу — лишь две недели регулярного использования принесут результаты.

«Для борьбы с целлюлитом хорошо себя зарекомендовали разогревающие компоненты: они ускоряют метаболизм в клетках и помогают другим составляющим лучше проникнуть в дерму и работать эффективнее», — объяснила эксперт.

Елена Ливчук посоветовала обратить внимание на наличие в составе крема морских водорослей и экстрактов растений, которые борются с застоем лимфы и улучшают микроциркуляцию.

Если «апельсиновая корка» ярко выражена, одного крема будет недостаточно — сообщает эксперт. Придется подключить диету, спорт и массаж. Например, обертывания и с термоактивными гелями позволяют убрать до восьми сантиметров с талии и бедер за один сеанс.

В заключение врач рассказала, что целлюлит не всегда является косметической проблемой. Иногда причину стоит искать в серьезных хронических заболеваниях. Причиной корки на коже также может быть гормональный сбой.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли похудеть без спорта.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу
5:22
«Мир увидел достаточно»: конгрессмен из США заявил, что заблокирует любую помощь Украине
5:00
Деми Мур — 60 лет: в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения»
4:58
Банковскую систему Украины готовят к масштабному отключению электроэнергии
4:43
Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка
4:25
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика