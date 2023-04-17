Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ

Военная делегация из Китая во главе с министром обороны страны генерал-полковником Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в рамках своего визита. Об этом сообщили в Минобороны.

Гости из КНР осмотрели структуру военного училища, ознакомились с учебной программой и организацией обучения будущих военнослужащих, в том числе иностранцев. После экскурсии по вузу они оправились в музей при академии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что возможно увеличение приема студентов из Китая. По его словам, слушатели из КНР могли бы проходить обучение на специально адоптированном факультете.

Известно, что уже в начале учебного года свыше 20 старших офицеров из КНР приступят к обучению на курсах академии.

«Хотелось бы выразить искренние слова благодарности Военной академии Генерального штаба за обучение китайских слушателей, подготовка которых осуществляется с 1996 года», — прокомментировал Ли Шанфу.

Китайский коллега также добавил, что выпускники российской академии в настоящее время занимают высокие должности в НОАК. В сообщении ведомства уточняется, что в 2023 году представительство китайских военных, обучающихся в стенах академии Генштаба, станет самым многочисленным среди иностранных армий.

Военная академия Генштаба в конце прошлого года отметила свое 190-летие. Вуз почти на протяжении двух веков обучает генералов, адмиралов и старших офицеров российской армии и считается одним из самых старейших образовательных учреждений.

Военная делегация из Китая прибыла в Россию 16 апреля. Для Ли Шанфу это стало первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы Минобороны Китая. Ожидается, что в рамках официального визита китайский и российский министры проведут переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР.