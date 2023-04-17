Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Иностранные выпускники вуза в настоящее время занимают высокие должности в Народной освободительной армии Китая.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Военная делегация из Китая во главе с министром обороны страны генерал-полковником Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ в рамках своего визита. Об этом сообщили в Минобороны.

Гости из КНР осмотрели структуру военного училища, ознакомились с учебной программой и организацией обучения будущих военнослужащих, в том числе иностранцев. После экскурсии по вузу они оправились в музей при академии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что возможно увеличение приема студентов из Китая. По его словам, слушатели из КНР могли бы проходить обучение на специально адоптированном факультете.

Известно, что уже в начале учебного года свыше 20 старших офицеров из КНР приступят к обучению на курсах академии.

«Хотелось бы выразить искренние слова благодарности Военной академии Генерального штаба за обучение китайских слушателей, подготовка которых осуществляется с 1996 года», — прокомментировал Ли Шанфу.

Китайский коллега также добавил, что выпускники российской академии в настоящее время занимают высокие должности в НОАК. В сообщении ведомства уточняется, что в 2023 году представительство китайских военных, обучающихся в стенах академии Генштаба, станет самым многочисленным среди иностранных армий.

Военная академия Генштаба в конце прошлого года отметила свое 190-летие. Вуз почти на протяжении двух веков обучает генералов, адмиралов и старших офицеров российской армии и считается одним из самых старейших образовательных учреждений.

Военная делегация из Китая прибыла в Россию 16 апреля. Для Ли Шанфу это стало первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы Минобороны Китая. Ожидается, что в рамках официального визита китайский и российский министры проведут переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР.

+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

15:00
Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце
14:53
Российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ
14:39
«Обчистила полностью»: Талызина раскрыла подробности кражи в квартире Фатеевой
14:27
«Весьма неспокойное»: что имел в виду Путин, когда говорил об использовании ВМФ
14:16
Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ
14:00
«Не успели»: врач объяснил, какие операции предстоит пережить Костомарову

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео