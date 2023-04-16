Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 29

Китайский чиновник прибыл в Москву с трехдневным визитом.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС;kremlin.ru; 5-tv.ru

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Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Известно, что китайский чиновник прибыл в столицу России с трехдневным визитом в рамках первой зарубежной поездки после назначения на должность. Среди планов - переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Среди тем обсуждения, о которых заявляли в российском оборонном ведомстве - двустороннее взаимодействие и актуальные вопросы, как глобальной, так и региональной безопасности. 

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