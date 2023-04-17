Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32

ВСУ отступили из северо-западного и центрального районов города.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Поддержку штурмовикам оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. Они не позволяли противнику атаковать с флангов. В результате ударов артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Богдановки, Часов Яра и Константиновки.

Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ

За минувшие сутки на данном направлении армия Украины потеряла свыше 270 военнослужащих и наемников. Также были уничтожены один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что националисты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По словам бойцов, ВСУ используют население города в качестве заложников.

Тема:
Спецоперация
17 апр
Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о лабораториях на Украине
17 апр
Российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ
17 апр
Словакия передала Украине все 13 истребителей МиГ-29
17 апр
Российские бойцы отбили контратаки боевиков ВСУ на двух участках
17 апр
Американский подполковник уличил Байдена во лжи насчет ситуации на Украине
16 апр
Передвижной храм приехал к российским военным прямо на передовую
16 апр
В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации
16 апр
Российские силы освободили два квартала Артемовска
16 апр
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
16 апр
Войска РФ уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

16:35
Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина из-за смертельного ДТП
16:31
Минэкономразвития: ВВП России вырастет на 2,8% в 2026 году
16:25
Спрос растет: российские дизайнеры продолжают удивлять
16:20
Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска
16:14
«Надо спрашивать»: Песков про сообщения об удалении деклараций чиновников
16:10
В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео