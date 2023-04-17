Российские бойцы рассказали о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей в Артемовске

Жителям города приходилось прятаться в подвалах от атак националистов.

О новых зверствах украинских боевиков поведали бойцы ЧВК «Вагнер». Как они рассказали военкору «Известий» Дмитрию Астраханю, националисты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске (украинское название города — Бахмут).

«К нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но четверых мы спасли», — рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Другой боец поделился с журналистом историей, как они выводили мирных граждан, укрывавшихся в подвалах в центре города от атак националистов.

«Мирные жители прямо в этом доме были, в подвале, но они (ВСУ. — Прим. ред.) разрешили им выйти. Сначала мы мирных жителей вывели, потом они (ВСУ. — Прим. ред.) потихонечку начали сдаваться с одного крыла подвала, потом остальных мы зажали, уже с верхних этажей зажали на первых. Окружили, но все равно они пытались бежать», — рассказал боец.

Российские силы добивают украинские формирования в Артемовске, контролируя уже 80% города. Так, на днях стало известно, что штурмовики ЧВК «Вагнер» освободили два квартала города.

Как отметил в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Василий Дандыкин, потери ВСУ за время боев в Артемовске составили несколько десятков тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем боевики ВСУ силой забирали детей у жителей Артемовска.