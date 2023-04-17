«Столото» направил службе «Милосердие» более 58 миллионов рублей с пасхального тиража «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направил 58 615 760 рублей из собственных средств по итогам благотворительного пасхального тиража всенародно любимой лотереи «Русское лото» в адрес региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие».

«Эта организация обладает практически всеми инструментами для благотворительной деятельности: центры гуманитарной помощи по всей стране и приюты, где люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на помощь», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

«Я благодарю вас от имени подопечных службы „Милосердие“. Все собранные средства адресно пойдут на помощь людям. Этот проект был для нас с вами возможностью в светлый праздник Пасхи принять участие в добрых делах», — поблагодарила всех участников лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото», телеведущая Тутта Ларсен.

Православная социальная служба «Милосердие» под покровительством Русской Православной Церкви (РПЦ) ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся — малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь — юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть их к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы более 30 тысяч человек.

Всего на тираж было продано 5 861 576 билетов. Десять рублей с каждого из них стали вкладом в общее дело, которое поддержали участники розыгрыша. Трансляция 1489-го тиража «Русского лото» состоялась на Пасху 16 апреля. Особенностью тиража стала его благотворительная направленность.

Кроме того, пасхальный тираж был беспроигрышным — выиграли все билеты, которые приняли участие в праздничном розыгрыше. Каждый, кто купил лотерейный билет на праздничный тираж «Русского лото», выиграл денежный приз. Всего в 1489-м тираже «Русского лото» было разыграно 489 939 450 рублей. По итогам розыгрыша в России появился еще 21 лотерейный миллионер: один участник выиграл три миллиона рублей, а еще 20 — по одному миллиону рублей.

С 2014 года все российские лотереи являются государственными. Организуют их Минфин РФ и Минспорта РФ, а проведение проходит под бдительным контролем ФНС России.

«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. В том числе, заработанные с продажи лотерейных билетов деньги направляются на развитие спорта и финансирование значимых объектов и мероприятий. Таким образом гослотереи вносят соразмерный вклад в улучшение жизни россиян.