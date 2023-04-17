Учения ТОФ прошли на фоне приезда в Москву министра обороны Китая

К событиям на Тихоокеанском побережье России сейчас приковано внимание всего мира. В эти минуты с помощью радио-локационных комплексов там ищут подводные лодки условного противника, выполняются торпедные и артиллерийские стрельбы.

Несколько дней назад по приказу верховного главнокомандующего Тихоокеанский флот за считанные минуты был поднят по тревоге. Идет внезапная проверка его боеготовности. Первый этап уже завершен, президент высоко оценил действия военных.

Повода для напряженности добавил и приезд в Москву министра обороны Китая Ли Шанфу. Накануне он встретился с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. За обсуждениями в Кремле и маневрами военных наблюдали Георгий Гривенный и Кирилл Ольков.

«Слушаю, Сергей Кужугетович, Вы хотели по учениям на Тихоокеанском флоте, да? Пожалуйста».

«Да, Владимир Владимирович, я по внезапной проверке».

Масштабный смотр готовности не только Тихоокеанского флота — всех Вооруженных сил России в целом — в дальневосточном регионе потребовал подробного доклада министра обороны в президентском кабинете.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и готовности их к применению оружия. С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — доложил Шойгу.

Верховный главнокомандующий внимательно следил за ходом первого и второго этапа внезапной проверки. Владимир Путин поясняет: сейчас основной театр боевых действий развернулся на суше, но и морские соединения должны находиться в постоянной боеготовности.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», — сказал Путин.

Путин начальными этапами внезапной проверки на Тихом океане доволен, просит министра обороны передать всем ее участникам слова благодарности.

Акватория Японского моря сейчас напоминает пусть и условный, но все же театр военных действий: подводные лодки, фрегаты, корветы, ракетоносцы, вверху кружат боевые вертолеты, которые контролируют обстановку с воздуха.

Условный противник вычислен. С палубы фрегата «Маршал Шапошников» хорошо видно, как идущий перед нами «Адмирал Пантелеев» открывает огонь. Реактивные бомбы способны уничтожать подводные лодки. Впрочем, наш фрегат — ведущий в корабельной ударной группе, поэтому следующее слово в этом ожесточенном морском бою за палубными пушками «Маршала Шапошникова».

Массированный артобстрел с корабля ведется из 100-миллиметровых артиллерийских установок. Стрельба одновременно и по морским, и по воздушным целям.

«Отделение выполнило ракетную стрельбу из ЗРК „Кинжал“. Все подготовлены, все специалисты, поэтому выполнить такое учение не составляет никакого труда», — рассказал командир отделения зенитно-ракетной батареи фрегата «Маршал Шапошников» Иван Аксенов.

Военные корабли возвращаются в порт, палубные вертолеты берут курс на военный аэродром. Небольшая передышка, и снова в боевой рейд к берегам теперь уже Охотского моря.

А в семи тысячах километров от Охотского моря в представительском кабинете Кремля президенту России салютует министр обороны Китая генерал Ли Шанфу. В Народно-освободительной армии КНР можно прикладывать руку к голове без фуражки, а еще Ли Шанфу приложил руку к военно-техническому сотрудничеству с Россией, за что США еще пять лет назад ввели против него персональные санкции.

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга председателя КНР товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно, мы, в том числе, конечно, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств», — сказал Путин.

У Ли Шанфу, так же как и у Си Цзиньпина, — трехдневная и очень разнообразная программа визита в Россию. И это тоже его первый зарубежный визит в новой должности. Вслед за встречей с Путиным — посещение академии Генштаба. Это не просто «визит вежливости», а обмен стратегически важными знаниями для продолжения военного взаимодействия.

«У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, противоборства третьей стороне. И они очень устойчивы под стратегическим руководством вас и председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал министр обороны Китая Ли Шанфу.

Российская проверка боеготовности проходит всего в четырех тысячах километров от Тайваньского пролива, места активных учений Народно-освободительной армии Китая, стартовавших 8 апреля. А 12 апреля Си Цзиньпин призвал своих военных «активизировать усилия по боевой военной подготовке». Любопытно, что это заявление он сделал тоже в ходе внезапной проверки боеготовности войск в провинции Гуандун на юге Китая.

Безусловно, такая синхронность военных России и Китая очень не нравится США, которые выдвинули в этот район свой авианосец и объявили о переброске на Тайвань 200 военных инструкторов. То, что этот регион уже в ближайшем будущем может стать ареной активных боевых действий, исключать нельзя, а потому проверка боеготовности Тихоокеанского флота по приказу президента России выглядит своевременным ходом — себя проверить и местность разглядеть.