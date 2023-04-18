Первый визит: чем завершилась поездка Лаврова в Бразилию

Эфирная новость 25

Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине

Фото, видео: Reuters / UESLEI MARCELINO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава российского МИД проводит насыщенную поездку по странам Латинской Америки. Первой в списке стала Бразилия.

Недовольство США, скорее всего вызовет и визит Сергея Лаврова в страны Латинской Америки. Глава российского МИД начал турне с Бразилии. На встрече с коллегой Мауро Виэйрой поговорили о рекордном товарообороте, отметили полное взаимопонимание по многим вопросам. Лавров также напомнил, что Москва выступает за реформирование ООН — и полноценное участие Бразилии в деятельности организации.

«Мы подтвердили сегодня нашу поддержку заявки Бразилии на то, чтобы получить постоянную прописку в Совете безопасности ООН. Бразилия сейчас готовится к тому, чтобы возглавить „группу двадцати“ в будущем году, а мы в будущем году будем председательствовать в объединении БРИКС. Это хорошая возможность в контексте координации наших внешнеполитических действий, посмотреть как можно взаимовыгодно использовать вот эту ситуацию», — отметил Лавров на брифинге для прессы.

Также в ходе визита глава МИД РФ пригласил главу бразильского коллегу Мауро Виэйру посетить РФ. Передал приглашение в Москву и для главы Бразилии Лулу да Силву от президента России Владимира Путина.

Естественно, во время общения с журналистами Лавров затронул и ситуацию на Украине.

«Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился», — указал министр в ходе пресс-конференции.

Также в ходе рабочей поездки Сергей Лавров выступил с лекцией в бразильской дипломатической академии — Институте Рио-Бранко.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

3:21
Какие черты внешности выдают хорошего мужа
3:15
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля
3:12
Купальница: зачем 18 апреля нужно обливать водой домашних животных
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Федул Ветреник: что можно и что нельзя делать 18 апреля
2:56
Наталья Фриске показала, как выглядела ее сестра Жанна незадолго до смерти

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
Юлианна Караулова: авторы песен — на заднем плане
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео