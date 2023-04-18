Первый визит: чем завершилась поездка Лаврова в Бразилию

Глава российского МИД проводит насыщенную поездку по странам Латинской Америки. Первой в списке стала Бразилия.

Недовольство США, скорее всего вызовет и визит Сергея Лаврова в страны Латинской Америки. Глава российского МИД начал турне с Бразилии. На встрече с коллегой Мауро Виэйрой поговорили о рекордном товарообороте, отметили полное взаимопонимание по многим вопросам. Лавров также напомнил, что Москва выступает за реформирование ООН — и полноценное участие Бразилии в деятельности организации.

«Мы подтвердили сегодня нашу поддержку заявки Бразилии на то, чтобы получить постоянную прописку в Совете безопасности ООН. Бразилия сейчас готовится к тому, чтобы возглавить „группу двадцати“ в будущем году, а мы в будущем году будем председательствовать в объединении БРИКС. Это хорошая возможность в контексте координации наших внешнеполитических действий, посмотреть как можно взаимовыгодно использовать вот эту ситуацию», — отметил Лавров на брифинге для прессы.

Также в ходе визита глава МИД РФ пригласил главу бразильского коллегу Мауро Виэйру посетить РФ. Передал приглашение в Москву и для главы Бразилии Лулу да Силву от президента России Владимира Путина.

Естественно, во время общения с журналистами Лавров затронул и ситуацию на Украине.

«Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился», — указал министр в ходе пресс-конференции.

Также в ходе рабочей поездки Сергей Лавров выступил с лекцией в бразильской дипломатической академии — Институте Рио-Бранко.