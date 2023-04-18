Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть

Ведомства США предупреждают граждан, что они невольно могут «оказать скрытые услуги» Москве.

Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило граждан страны о риске стать невольными помощниками России в вопросе обхода нефтяных санкций. Конкретно — установленного потолка цен на нефтепродукты. В ведомстве выявили схему, по которой можно как бы помочь Москве пройти мимо ограничений.

Схема эта заключается, по версии OFAC, в использовании тихоокеанских портов, якобы экспортируемая через них нефть продается дороже установленной предельной цены. И самое страшное — в процесс вовлекают американских граждан. Более того, хитрым способом, при котором участники сделок не знают, что помогают Москве обходить санкции.

В сообщении ведомства сказано, что лица из Соединенных Штатов «могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен». Обманывают их, предполагают в OFAC, представители других стран, предоставляющие подложные документы во время сделки. Например, танкеры с нефтью могут манипулировать автоматическими системами идентификации и скрывать свое истинное местонахождение. Или при отгрузке будет скрыто, что нефть именно российская.

Потолок цен на российские энергоносители вступил в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз разорвал морские торговые связи, а государства «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели предельную стоимость барреля. Она составила 60 долларов. Москва в свою очередь отказалась сотрудничать со странами, согласными с этой ограничительной мерой.

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