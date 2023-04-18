Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23

Минфин США выпустил предупреждение о способе обхода потолка цен на нефть из России

Минфин США: американцы помогают России обходить потолок цен на нефть

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Ведомства США предупреждают граждан, что они невольно могут «оказать скрытые услуги» Москве.

Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило граждан страны о риске стать невольными помощниками России в вопросе обхода нефтяных санкций. Конкретно — установленного потолка цен на нефтепродукты. В ведомстве выявили схему, по которой можно как бы помочь Москве пройти мимо ограничений.

Схема эта заключается, по версии OFAC, в использовании тихоокеанских портов, якобы экспортируемая через них нефть продается дороже установленной предельной цены. И самое страшное — в процесс вовлекают американских граждан. Более того, хитрым способом, при котором участники сделок не знают, что помогают Москве обходить санкции.

В сообщении ведомства сказано, что лица из Соединенных Штатов «могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен». Обманывают их, предполагают в OFAC, представители других стран, предоставляющие подложные документы во время сделки. Например, танкеры с нефтью могут манипулировать автоматическими системами идентификации и скрывать свое истинное местонахождение. Или при отгрузке будет скрыто, что нефть именно российская.

Потолок цен на российские энергоносители вступил в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз разорвал морские торговые связи, а государства «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели предельную стоимость барреля. Она составила 60 долларов. Москва в свою очередь отказалась сотрудничать со странами, согласными с этой ограничительной мерой.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Центробанке объяснили движение курса рубля и его зависимость от цен на нефть.

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