В Центробанке объяснили движение курса рубля и его зависимость от цен на нефть

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Набиуллина назвала причинами ослабления рубля снижение экспорта и цен на нефть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о текущей ситуации в российской экономике.

Снижение экспорта и падение цен на нефть повлияло на ослабление рубля. Об этом заявила Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка выступила перед депутами с годовым отчетом. Она отметила, что сейчас цены на нефть растут, инфляция снижается, импорт восстановился, а курс рубля остается плавающим, и это балансирует интересы импортеров и экспортеров.

Также Набиуллина напомнила, что в прошлом году в России применили радикальные антикризисные меры.

«Антикризисные меры — это такое, мощное лекарство. У него есть побочные эффекты, поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справиться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет все положительное. И ровно так мы и действовали: меры валютного контроля мы начали смягчать, как только ситуация немного успокоилась. Полностью убрать их невозможно», — подчеркнула глава ЦБ.

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